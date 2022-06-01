Akdeniz Üniversitesi gazetecilik öğrencilerinden anlamlı proje

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, ‘Toplumsal Destek Projeleri’ dersi çerçevesinde görme engelli bireylerin yürüyüş güzergahlarına park eden sürücülere dikkat çekmek için araç camlarına uyarıcı yazılar bıraktı.

Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencileri proje çerçevesinde, görme engelli bireyler için yapılmış kaldırımlardaki sarı çizgilere park eden sürücülerin hatalarının farkına varmaları adına otomobil sileceklerine, "Buraya park ettiğin için yürüyemiyorum" yazılı kartlar bıraktı. Öğrenciler çalışma alanı olarak üniversite yerleşkesinin çevresini seçerek, sürücülere duyarlılık kazandırdı.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Narmin Abbasova, günlük hayatta dikkatlerini bu sorun karşısında farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarının altını çizdi.

Yaşadığı binaların etrafında ve yürüdükleri kaldırımların otopark gibi kullanıldığından bahseden Abbasova, "Bırakın görme engellileri bizler de kaldırımları kullanamıyoruz. Yaşadığımız sitenin çevresindeki tüm kaldırım taşları otopark gibi kullanılıyor bırakın görme engellileri bizler de kaldırımları kullanamıyoruz. Bunun üzerine okulda bir sosyal sorumluluk projesi oluşturmamızı istediler. Biz de günlük hayatta gözümüze çarpan bu sorun için bir farkındalık oluşturmak istedik. Proje istediğimiz gibi oldu. Sürücüleri daha duyarlı olmaya bekliyoruz. Yarın engelli bir birey olacağımızı kimse bilemez. Birçok sürücüye ulaştık, duyarlılık oluşturduk. Proje istediğimiz gibi oldu ve güzel geri dönüşler aldık" dedi.

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