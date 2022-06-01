Antalya’da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerinin bulunduğu Karaalioğlan Parkı’nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kuru otların ve kargıların küle döndüğü yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçeside bulunan Karaalioğlan Parkı'nda falezlerde çıktı. Falezlerde bulunan parkın içerisindeki çalılık alandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın dolayısı ile kuru çalılıkların tutuşması sonucu alevler kısa sürede yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında falezler içerisinde bulunan otlar ve kargılar küle döndü. Öte yandan son günlerde falezlerde sık sık yangın çıkması dikkat çekti.

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