Antalya’ya gelen turist sayısında rekor artış Bir önceki yıla göre yüzde 223 arttı 2 milyon 415 bin 305 olarak gerçekleşti

Turizmin başkenti olarak bilinen Antalya’yı 1 Ocak31 Mayıs tarihleri arası hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 223 artarak, 2 milyon 415 bin 305 olarak gerçekleşti. Antalya’ya en çok turist 595 bin 837 ile Almanya’dan geldi. Almanya’yı 367 bin 749 turistle Rusya, sonra da 282 bin 92 turistle İngiltere takip etti.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya’da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak31 Mayıs tarihleri arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2 milyon 415 bin 305 olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 297 artış

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın Mayıs dönemine göre de büyük artış gösterdi. Mayıs ayında hava yoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı 2021 yılının Mayıs ayına göre yüzde 297 artışla 1 milyon 198 bin 110 oldu.



Antalya’yı son iki yılın aynı döneminin toplamının 2 katı turist ziyaret etti

Antalya’nın 2022 yılının ilk beş aylık periyodunda şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından 2020 ve 2021 yılının toplamının iki katına yaklaştı. Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak31 Mayıs arası sırasıyla 2020’de 509 bin 362 kişi, 2021’de 747 bin 159 kişi ve 2022 yılında ise 2 milyon 415 bin 305 kişi olarak gerçekleşti.



Alman, Rus ve İngiliz turistler ilk üçte

1 Ocak31 Mayıs arası Antalya’ya en çok turist 595 bin 837 ile Almanya’dan geldi. Almanya’yı 367 bin 749 turistle Rusya, sonra da 282 bin 92 turistle İngiltere takip etti. Beş aylık periyodda hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İsrail, Kazakistan, Litvanya, İran ve Danimarka oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.