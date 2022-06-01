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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ’de yeni dönemde öğrencilere yeni yurtlar

İHA

ALKÜ’de yeni dönemde öğrencilere yeni yurtlar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Kestel yerleşkesinde yaptırılan bin 350 kişilik kız öğrenci yurdunun yeni dönemde öğrencilerin hizmetine açılması planlanıp, bin 300 kişilik erkek öğrenci yurdu yapılması için de yer tahsisi yapıldı.
Konu ile ilgili üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemizin kayıt yenileme tarihleri belirlenen akademik takvime göre yapılmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızdan elde edilen istatistiki verilerle göre; Mayıs 2021 itibarıyla 13 bin 602, Mayıs 2022 itibarıyla da 14 bin 166 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Kurumumuzda 2021 Mayıs ayında 35, 2022 Mayıs ayında ise 57 öğrenci çeşitli nedenlerle kaydını sildirmiştir. Bununla birlikte, öğrenim ara izni alan öğrenci sayısı 2021 Mayıs ayında 122, Mayıs 2022 itibarıyla da 214 olarak kayıtlarımızda yer almaktadır.”

“Bin 300 kişilik erkek öğrenci yurdu yapılması için yer tahsisi yapıldı”
Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından öğrencilerin barınma, ulaşım gibi gereksinimlerinin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, “Bu doğrultuda, Gençlik ve Spor Bakanlığımız Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Kestel Yerleşkemizde yaptırılan bin 350 kişilik kız öğrenci yurdunun yeni dönemde öğrencilerimizin hizmetine açılması planlanmaktadır. Ayrıca Kestel yerleşkesi içerisinde bin 300 kişilik erkek öğrenci yurdu yapılması için yer tahsisi yapılmış olup, Bakanlığımız tarafından yatırım programına alınması beklenmektedir. Bunun yanında öğrencilerimizin mağduriyetlerini en aza indirme noktasında Cikcilli yerleşkesinde de yapılması planlanan fakültelerle birlikte öğrencilerimizin barınması için Gençlik ve Spor Bakanlığımız Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yurt yapılması için arazi tahsis işlemleri başlamıştır” açıklamasına yer verildi.

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