Polis atlarına teneke ve davullu eğitim

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis grup amirliğindeki atlar, gürültülü ortamlarda sakinliklerini koruyabilmeleri için teneke ve davul eşliğinde eğitiliyor. Atlara, sahiller için de şezlong ve şemsiyeli parkurda eğitim veriliyor.

Toplumsal olaylara müdahale, sosyal ve kültürel etkinliklerde güvenlik önlemi, yaz sezonunda ise plajlarda devriye görevlerine katılan atlı polislerin eğitimine ara vermeden devam ediliyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisindeki Atlı Polis Birliği'nde görev yapan 8 personel ayrıca 6 görev atının eğitim ve bakımından sorumlu. Devriye görevi olmadığı her gün eğitim yapıldığını anlatan Antalya Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan, atların her türlü zor şarta göre eğitildiğini söyleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Atlı polislerin sahil bandında, araçların giremediği yerlerin yanı sıra tören ve spor müsabakalarında görev yaptığını ifade eden Arslan, "Atlı polisin atları her an göreve hazır olmak adına sürekli eğitim almaktadır. Ayrıca Antalya´mıza gelen yerli ve yabancı turistlerin sakin ve huzurlu, en önemlisi güvenli şekilde tatillerini geçirmeleri için gerekli tedbirleri alan Antalya polisine, atlı polisimiz de katkıda bulunuyor. Sahil bandında turistlerin güvenliğini temin ediyoruz" dedi.

Arslan, "Sportif müsabakalarda çok sayıda meşale yakılmakta, bununla birlikte çıkan duman etrafa yayılmaktadır. Spor müsabakalarında, aynı zamanda aşırı gürültü ortaya çıkmaktadır. Bu eğitimler sayesinde atların gürültüye, kalabalığa ve meşale gibi unsurlara karşı duyarlılığı azalarak, korku ve ürkmesi en aza indiriliyor. Sahil bandında devriye görevi yapan atlarımızı özel eğitim alanında bir dizi teste tabi tutuyoruz. Şezlong ve güneş şemsiyelerinin arasında yürüterek bu tür materyallere karşı alışkanlık kazanmayı ve ürkmemeyi öğreniyorlar. Şezlongların üzerinde de yardımcı personel oturuyor ve atların insanlara karşı da duyarlılıkları törpüleniyor" ifadelerini kullandı.

SAHİL DEVRİYESİNDE YOĞUN İLGİ

Atlı Polis Birliği, sahil devriye görevinde yerli ve yabancı tatilcilerden de ilgi görüyor. Özel eğitimli atlar, eğitimli polis binicileriyle görev yapıyor. Devlet demirbaşları içerisinde yer alan polis atlarıyla vatandaşlar fotoğraf çektiriyor.

Atlı polisi görünce yanlarına giderek atı seven Tuğba Şakar, "Atları normalde de çok seviyorum, onları sahil yürüyüşüm sırasında gördüğümde çok mutlu oluyorum. Polislerimizi ve atlarını gördüğümüzde hem kendimizi güvende hissediyor hem de atları sevme imkanı yakalıyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte Hollanda'dan tatile gelen Nihal Yıldız da "Çok güzeller. Ben atları çok seviyorum. Çok hoşuma gitti, gurur verici" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

