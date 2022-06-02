Korkuteli'de Kur-an kursu etkinliği

Korkuteli İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Rahmiye Feyzi Efe 46 Yaş Kur'an Kursunda eğitim gören öğrencilerin Kur'anı Kerim'e geçişleri yılsonu etkinliğiyle kutlandı.

Sultan Ahmet Aydın Gençlik Merkezinde Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program ilahi dinletisi ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

Programın açış konuşmasını yapan Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, “Ailelerimizin bizlere emanet ettiği göz aydınlığı yavrularımızın eğitimini her şeyin üstünde görüyoruz. İnşallah her geçen gün bu kurslarımızın sayısı artacaktır. Bu güzel programda emeği geçen hocalarımız, öğrencilerimiz ve siz değerli velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, öğrenci ve öğreticilerine çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.

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