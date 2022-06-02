Ressam Cam Emre Dağ'dan, Alanya'da okullarda canlı performans

20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne katılan ressam Can Emre Dağ, festivalin ardından canlı performanslarına okullarda devam ediyor.

Okul performanslarında yaptığı tüm çizimlere, “Meleklerin Ruhu” adını veren ŞairRessam Emre Dağ, öğrencilerle yaptığı bu çalışmaları okullara hediye ediyor.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün destekleri ile Eczacı GüzinVeliddin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beyreli İlkokulu öğrencileri ile buluşan Ressam Emre Dağ, ardından Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon merkezini ziyaret etti. Öğrencilere başarı hikayesini anlatan ve ardından sorucevap şeklinde kısa bir söyleşi gerçekleştiren Ressam Dağ, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle resim çizdi; çizdiği yağlı boya tabloyu okula hediye etti.

"Özel öğrencilerin ruhuna dokundu"

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon merkezini ziyaret eden ŞairRessam Emre Dağ, özel bireylerle yeni bir resim çalışması yaptı. Çalışmasına “Meleklerin Ruhu” adını veren Dağ, “Bugünkü melekler benim için daha özel” dedi. Kısa bir söyleşiden sonra çizime başlayan Ressam Dağ, hem çizdi hem de katılımcıların sorularını yanıtladı. Mavi bir zemin oluşturduktan sonra engelli bireylerin istekleri üzerine tablosuna devam etti. Özel melekleriyle birlikte özgürlüğü anlatan gökyüzü, bulutlar, deniz, tekneler ve melek figürlerinin yer aldığı bir tablo çizdi.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan’ın da eşlik ettiği çalışmadan engelli bireyler ve yakınları büyük keyif aldıklarını belirtti. 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ni çok beğendiğini ve tüm etkinlikleriyle mükemmel bir organizasyon olduğunu ifade eden Ressam Can Emre Dağ, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

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