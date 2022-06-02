Alanya Belediyesinden öğrencilere yazarlık kursu

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünce, öğrencilere Yazarlık Kursu verildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “Her engel eğitimle aşılır” vizyonuyla projeler üreten Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi, 10 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘Yazarlık Kursu’nu tamamladı. Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle başarı belgelerini aldı. Törene Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, öğrenciler ve velileri katıldı.

20212022 tiyatro sezonunda Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından gerçekleştirilen yazarlık kursu çalışmasında 1 yıl boyunca eğitim alan 10 çocuk tarafından “Nesli Tükenmekte Olan Kitap” adlı bir eser de kaleme alındı. Aldıkları teorik eğitimin uygulaması kısmında her çocuk, nesli tükenen bir hayvanı seçti ve seçtikleri hayvanlarla ilgili öykü yazdı.

Hazırlık sürecinde çocuklar hayvanlar ile ilgili araştırmalar yaparak öykülerini kaleme aldı ve proje sorumlusu Nilbanu Engindeniz editörlüğü ile kitap Alanya Belediyesi Yayınlarının 19. eseri olarak yayınlandı.

"Faydalı çalışmaların destekçisiyiz"

Ödül töreninde konuşan Akbaş, “Alanya Belediyesi olarak çocuklar en önem arz eden konularımızdan ve çocuklara yönelik olan faydalı tüm çalışmaların destekçisi olduğumuzu gösteren somut örneklerden sadece bir tanesidir bu çalışma. Tüm çocuklarımızın doğayı, çevreyi koruyan; okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi seven bireyler olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere ve yazar arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Müdür Çinal da, projede emeği geçen tüm personellere ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tip projelerin devam edeceğini söyledi.

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