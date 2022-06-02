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Konyaaltı Belediyesi'nde sözleşmeli personele 500 TL'lik iyileştirme müjdesi

İHA

Konyaaltı Belediyesi'nde şirket işçilerinin ardından, sözleşmesi personelin maaşlarına da 500 liralık iyileştirme yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi'nde sözleşmeli personele 500 TL'lik iyileştirme müjdesi

Konyaaltı Belediyesi'nde şirket işçilerinin ardından, sözleşmesi personelin maaşlarına da 500 liralık iyileştirme yapıldı.
Konyaaltı Belediyesinde geçtiğimiz günlerde, Başkan Semih Esen’in talimatıyla belediye şirketlerinde çalışan personellerin maaşlarına 500’er liralık seyyanen zam yapılmıştı. Belediye çalışanlarının tabi oldukları toplu iş sözleşmelerine, Belediye İş ve Güvenlik İş sendikaları ile görüşmeler gerçekleştirerek yapılan ek protokollerden sonra, en düşük maaş 5250 TL’ye yükseltildi. Yine Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla, belediye şirketlerinde çalışan personelin yanı sıra, sözleşmeli personeller için de 500’er liralık maaş iyileştirmesi Konyaaltı Belediyesi Haziran ayı meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.
EN DÜŞÜK MAAŞ 5250 TL
Türkiye’nin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini, vatandaşların ve kurumlarının da aynı ölçüde bu durumdan etkilendiğini belirten Esen, imkanları dahilinde belediye personelini yüksek enflasyona ezdirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Esen, ‘’Bu amaçla belediye çalışanlarımızın tabi oldukları toplu iş sözleşmelerine, bağlı bulundukları sendikalarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, ek protokoller yaparak 500’er TL seyyanen zam yaptık. Böylelikle belediye çalışanlarımızın aldıkları en düşük ücreti 5250 TL’ye yükselttik. Belediye çalışanlarına yaptığımız artıştan sonra, sözleşmeli personellerimizin maaşlarında da meclisimizin onayıyla aynı oranda artış gerçekleştirdik. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun, güzel günlerde harcasınlar’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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