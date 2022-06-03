Antalya'nın içme suyu kaynağı, çöplüğe döndü



Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz'e, dip temizliği için dalış yapıldı. 2 saatlik temizlikte halıdan lastiğe, cam ve plastik şişeden teneke parçalarına kadar 15 torba çöp çıkarıldı. Dipteki kirlilik su altı kamerasıyla kayda alındı.

Döşemealtı ilçesinde, denizden 30 kilometre uzaklıkta 45 bin metrekarelik alanı kaplayan Kırkgöz kaynak suyu, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Düden Şelalesi'nin de kaynağı olan Kırkgöz'e; Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir grup öğrencisiyle dalış yaptı. Dip temizliği için dalan 10 kişilik ekip, 2 saatte hem dip temizliği yaptı hem de kirliliği görüntüledi.

HALIDAN LASTİĞE HER TÜRLÜ ÇÖP VAR

Temizlik sonrası torbalarla çıkarılan çöpler ise şaşırttı. Öğrencilerden bazıları, torbaları taşımakta zorlanırken, halı, lastik, cam ve plastik şişeler, sigara izmaritleri, teneke parçaları çıkarıldı. Döşemealtı Belediyesi temizlik personeli de çıkan çöpleri ayrıştırıp, geri dönüşüm için konteynerlere doldurdu.

Dip temizliğinin sıklıkla yapıldığını ve çıkarılan çöplerin sık sık sergilenerek bilinç oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Dipte yine çöp ve insanın doğaya nasıl acımazsızca davrandığını gördük. Antalya'ya hayat veren bir nokta burası ancak piknik yapanlar, çöplerini olduğu gibi buraya atıyor. El birliğiyle temizledik. Burayı kirletmemek lazım. Şehrin altından geçen suları da kirletiyor" diye konuştu.

AÜ Su Altı Topluluğu üyesi olan ve dip temizliğine katılan Mehmet Alagöz de 'Temiz Deniz Temiz Nefes Projesi' kapsamında dalış yaptıklarını ve kirliliği gördüklerini söyledi. Alagöz, Kırkgöz'e sık sık dalarak temizlik yaptıklarını ancak farkındalık oluşturamadıklarını kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-06-03 09:56:34



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