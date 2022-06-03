Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Kaş Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 1. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, 5 Haziran'a kadar izleyiciyle buluşacak.

İlçedeki Antik Tiyatro’da festival açılışında konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Kaş’ın son yıllarda çok önemli ilklere ev sahipliği yapmaya devam ettiğini söyledi.

Kaş Uluslararası Kısa Film Festivalinin, onlarca ülkenin katılımıyla önemli bir hamle gerçekleştirdiğine işaret eden Kaymakam Yazıcı,”Bu başlangıç açısından önemli bir veridir. Bunun önümüzdeki yıllarda da gerek ülkemizde düzenlenen örnekleriyle gerekse uluslararası boyutta önemli hamleleri gerçekleştireceğine inanıyorum. Dört gün boyunca #filmkaştabaşlıyor etiketiyle fotoğraflar paylaşmanızı istirham ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da festivale 60 ülkeden 550 filmin katılmasının Kaş’a gösterilen ilginin göstergesi olduğunu ifade etti.

Su altı organizasyonlarını ilçede yaptıklarını belirten Başkan Ulutaş,” Kaş’ın hem yapısal hem de sanatsal, kültürel gelişimiyle alakalı adımlarımızı birer birer atıyoruz.” diye konuştu.

Festival Direktörü Seren Topaloğlu ise festivalin su altı film yarışması kategorisine dikkati çekerek, “Kaş su altı özellikleriyle Türkiye’de ve dünyada en önde gelen yerlerden biri. Bu yarışmayla Kaş’ın yüksek potansiyelini uluslararası merceğe koymak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hayal ettiği festivali gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Topaloğlu, destekleri için Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sinema Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından sinema platformu MUBI’nin katkılarıyla “Küçük Anne” filmi gösterime sunuldu.

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