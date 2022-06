İSO 500'de 52 basamak yükselen ANKUTSAN'ın bu yılki hedefi yüzde 77 büyüme

ANTALYA (DHA) İSTANBUL Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması 2021 sonuçlarına göre ANKUTSAN 52 basamak yükselerek, Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri içerisinde 212'nci sıraya yerleşti. 1000'den fazla çalışanı, Antalya, Mersin, Ankara, Adana ve Tekirdağ Çerkezköy'de 6 fabrikası bulunan şirket, 2022 yılı için yüzde 77 büyüme ve 4 milyar liralık ciro hedefliyor.Kurulduğu 2002 yılından günümüze kadar her geçen yıl; yatırım, üretim, ihracat ve istihdamını katlayarak artıran ambalaj sanayisinin ve oluklu mukavva kutu sektörünün önemli şirketi ANKUTSAN, başarılarına bir yenisini daha ekledi. İleri teknolojiyle üretim, sürdürülebilir kalite anlayışı ve yenilikçi bakış açısı ile çalışmalarına devam eden firma, tüm sektörlerin kutu ihtiyaçlarına yönelik nitelikli çözümleri sunmaya devam ediyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile Antalya'da kurulduğu günden bugüne sektörüne yatırım yapan ve son yıllarda, oluklu mukavva sektöründe 'en fazla yatırım yapan şirket' konumunu koruyan ANKUTSAN; İSO Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2021 sonuçlarına göre 52 basamak yükselerek, Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri içerisinde 212'nci; araştırmaya katılan Antalya firmaları içerisinde ise en büyük şirket olarak yer aldı.2022 YILINDA HEDEF YÜZDE 77 BÜYÜMETürkiye'nin dört bir yanında Endüstri 4.0 yaklaşımında kurduğu tesisleri ve ileri teknoloji üretim yöntemleri ile oluklu mukavva sektöründe en hızlı büyüyen şirket olan ANKUTSAN; 1000'den fazla çalışanı; Antalya, Mersin, Ankara, Adana ve Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan 6 fabrikası ile yıllık 420 bin ton oluklu mukavva levha ve kutu, Adana'da yaptığı yeni kağıt fabrikası yatırımıyla birlikte 300 bin ton kağıt üretme kapasitesine sahip olacak. Oluklu mukavva kutu sektörünün en büyük ihracatçısı olan şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi ilk 1000 ihracatçı şirket (TİM 1000) sonuçlarına göre 503'üncü büyük ihracatçı firma olarak; bu listeye sektörden girebilen tek firma olma unvanını da elinde bulunduruyor. Firma, 2022 yılı için yüzde 77 büyüme ve 4 milyar liralık ciro hedefliyor.ADANA'DA 60 MİLYON EURO'LUK YATIRIMTürkiye'nin en büyük 212'nci sanayi şirketi, 60 milyon Euro yatırım yaptığı Adana'daki yeni fabrikasının çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu yatırımla birlikte Adana'daki ikinci kağıt fabrikasını açacak olan ANKUTSAN, yeni fabrikasını 2023 yılı son çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor. Yeni fabrikasıyla birlikte, oluklu mukavva kutu ve levha üretimi için ihtiyaç duyduğu tüm hammaddeyi kendi üretecek olan firma, en ileri teknoloji donanımıyla kurduğu yeni tesisi ile sektöründe dev bir adım atıyor."GÜCÜMÜZÜ BU PRENSİPTEN ALIYORUZ"Türkiye'nin en büyük 212'nci sanayi kuruluşu olma başarılarıyla ilgili ANKUTSAN Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, şunları söyledi: "Serüvenimiz, değerli dostum ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mustafa Çakal ile birlikte Antalya şehir merkezindeki küçük bir kutu atölyesinde, 2002 yılında başladı. O günden bu güne dek çalışma arkadaşlarımızla birlikte sürekli 'değer yaratma' prensibimizle çalıştık. Bugünlere gelebilmemizdeki gücümüzü buradan alıyoruz. İnsanı önceleyen yaklaşımımızla, her zaman uyumlu ve dinamik bir çalışma ortamında yeni başarılara koşuyoruz. Kaynaklarımızı koruyor, en verimli ve çevreci üretimi gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle her zaman örnek oluyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda sürekli atılımlarla ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Açıklanan ISO 500 araştırması 2021 sonuçlarında geçtiğimiz yıla göre 52 basamak yükselerek 212'nci olduk. Geçmişten bugüne baktığımda emeklerimizin meyvelerini alabildiğimiz için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu başarıda payı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum." DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Merkez ANTALYA (DHA)

2022-06-03 13:25:43



