Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı Kemer sahillerinde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı

Antalya Kemer’deki sahillerde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı.

Kemer Belediyesinin destekleriyle Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Çamyuva Mahallesi'ndeki Alacasu koyunda yapılan çevre ve deniz dibi temizliğine, Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Canlı, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek Uçar, Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) üyeleri, öğrenciler ve turizme hizmet eden otellerin personeli katıldı.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafirin akın ettiği Alacasu Koyu sahilinde çevre temizliğine katılan Belediye Başkan Vekili Bilici ve beraberindekiler, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla torba torba çöp topladı.

Etkinliğe katılan SKUT üyeleri de deniz dibinde temizlik yaptı. Çevre temizliğinde ve deniz dibinde pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet ve diğer atıkların gelişigüzel etrafa atıldığı görüldü.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya çevre Haftasında temizlik yaptıklarını belirten Başkan Vekili Bilici, doğanın kıymetini bilmek gerektiğini söyledi.

Bilici, iklim değişikliğini dikkate almak için doğayı kirletmemek gerektiğini ifade ederek, “Maalesef elimizdeki çöpleri her yere atıyoruz. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Çevremizi her zaman temiz tutmalıyız. Burada güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

