MMO’dan havuz hijyeni uyarısı

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sitelerde, turizm tesislerinde ve su parklarında havuzların açılacağını ve yoğunluk yaşanacağını belirterek, havuz hijyeni konusunda uyarılarda bulundu.

Covid19 sürecinde havuz içerisinde ve çevresinde sosyal mesafenin korunmasının öneminden sıklıkla bahsettiklerini ifade eden Başkan Atmaca, “Pandemi sürecinin sonuna gelinse de havuz hijyeni ile ilgili tedbirler,havuz kaynaklı mikrobik birçok hastalığı önlemek adına muhakkak alınmalı. Çünkü havuzlar, insan ile taşınabilecek her türlü biyolojik kirleticiyi muhteviyatında bulundurabileceği için sadece Covid19 pandemisi sürecinde değil, her zaman önemli bir konu olarak göz önünde bulundurulmalı” dedi.



“Kimyasal miktarı belirlenirken insan faktörü devreden çıkartılmalı”

Havuz bakımları konusunda da uyarılarda bulunan Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Yüzme havuzlarında su hazırlama ve dezenfeksiyonu için gereken ekipmanların tesiste bulundurulması ve sürekli bakımlarının yapılarak sezon boyunca çalışır durumda tutulması, güvenli işletme şartlarının oluşması için son derece önemli. Bu nedenle yılda bir kez, havuzun kullanımda olmadığı dönemde bu cihazların ana bakımları mutlaka yapılmalı. Havuzu henüz devreye almayan yöneticilerin bu ana bakımları yapması son derece önemli” diye konuştu.

Havuz hijyenini sağlamak üzere ph dengeleyici, klor, yosun önleyici,berraklaştırıcı ve çöktürücüler gibi birçok kimyasal kullanıldığını da hatırlatan Atmaca, “Bunların ölçülerek, miktarlarının ilgili standartlara uygun gelecek şekilde kullanılması havuz kullanıcıları için önemli. Bu noktada muhakkak insan faktöründen uzak otomatik dozajlama ve kontrol sistemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Otomatik dozajlama ve kontrol

sistemleri ile kimyasalların standartlarda önerilen düzeyde kullanımı kullanıcı sağlığı yanı sıra işletme ekonomisi açısından da önem arz ediyor. Hatta havuz tahliye sularının kanalizasyon hattına atılmadan kullanılan kimyasallardan arındırılması da çevrenin korunması adına son derece önemli. Tüm bu sebeplerden dolayı kimyasal kullanımı insan faktöründen arındırılmalı, otomatik dozajlama ve kontrol sistemleri tesislerde

bulundurulmalı, bahsettiğimiz büyük bakımlarda kimyasal dozaj sistemlerinin bakımı, dozajın yapıldığı bağlantı yerlerinin sökülmesi ve temizlenmesi şeklinde yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.



“Kimyasalların depolanmasına dikkat”

Havuz hijyeninde kullanılan birçok kimyasalın depolanmasına da özen gösterilmesi gereken hususların da altını çizen MMO Antalya Şube Başkanı, “Bu kimyasallar muhakkak kapalı, kontrollü, kuru ve serin bir ortamda

muhafaza edilmeli. Oluşabilecek kimyasal buharların solunması son derece tehlikeli olduğundan depolamanın yapıldığı ortamlar çok iyi bir şekilde havalandırılmalı” dedi.



“Kaçak akım korumaları ihmal edilmemeli”

Havuzların kullanıldığı dönemde havuz tabanının temizliğinin her gün, havuz duvarlarının temizliğinin ise haftada en az bir kez yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Atmaca, “Ayak dezenfeksiyon havuzları, her gün havuz kapandığında boşaltılmalı, temizlenmeli, dezenfekte edilerek doldurulmalı ve bir gün sonraya hazır edilmelidir. Havuzun yapımı, bakımı ve işletilmesinde hijyen tedbirleri yanı sıra kaçak akım korumaları da dikkat edilmesi gereken noktaların başında geliyor. Herhangi bir çarpılma riskine karşı önlem olarak, havuz pompaları elektrik trafosu ve diğer tüm elektrikli aygıtlar için merkezi topraklamanın yapılması, kaçak akım korumalarının varlığı ve çalışır vaziyette olduğunun kontrolü de kullanıcı can güvenliği açısından önemlidir” diyerek, havuz kullanıcılarına, işletme yetkililerine ve havuz sorumlularına önemli uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.