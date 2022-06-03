Otobüs bagajında 50 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Adıyaman’dan Antalya’ya otobüsün bagajında getirilen 50 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gazipaşa İlçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol control uygulamasında Adıyaman ‘dan Antalya’ya gitmekte olan bir otobüsü durdurdu. Otobüste tütün tespit köpeği ile yapılan bagaj kontrolünde Ö.P. isimli şahsa ait çuval içerisinde 50 kilo kaçak tütün tespit edildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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