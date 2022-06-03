Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi 2 şüpheli gözaltına alındı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde, evin otoparkından çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’nde 31 Mayıs Salı günü meydana gelen olayda, A.M.’ye ait motosiklet evinin otoparkından çalındı. İhbarın ardından çalışma başlatan Alanya JASAT Timi ve Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, motosikletle birlikte hırsızlık eylemini gerçekleştiren U.G. ve K.Ç.’yi yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.