Büyükşehir’den otobüs şoförlerine “öfke” eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren resmi plakalı otobüs şoförleri, “Öfke ve Öfkeyle Başa Çıkma” konusunda hizmet içi eğitimden geçiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş. bünyesindeki resmi plakalı otobüs şoförlerine yönelik hizmet içi eğitimleri aralıksız sürdürüyor. Her gün binlerce Antalyalıyı taşıyan otobüs şoförlerine “Öfke ve Öfkeyle Başa Çıkma” konusunda eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Osman Günel, bu tür eğitimleri çok önemsediklerini belirterek, vatandaş memnuniyeti ve personele daha rahat bir çalışma ortamı sağlamak adına eğitimlere devam edeceklerini söyledi.

Öfkeyle başa çıkma yöntemleri anlatıldı

Eğitimde Psikolog Şakir Üzülen, otobüs şoförlerine öfkenin nedenleri, iç ve dış etkenler, öfke anında neler yapılması gerektiğini anlattı. Üzülen, “Öfke anında kan akımı beyne ve kaslara yönelir, ter bezi faaliyetleri artar. Solunum sayısı ve kan basıncı artar. Göz bebekleri büyür. Vücudumuz tepki verir. Stres ve öfkeden korunmalıyız. Öfkemiz zaman zaman kendi sağlımızı da etkiler” dedi.

“Zaman zaman mizaha başvurun”

Öfke kontrol yöntemlerini de anlatan psikolog Şakir Üzülen, “Öfke anında düşünme tarzımızı değiştirmeliyiz. Kızgın olduğumuz zaman genellikle düşüncelerimiz gerçeği yansıtmaktan çok olayların abartılmış ve çarpıtılmış bir şeklini algılar. Zaman zaman mizaha başvurmalıyız. Problem çözmeye odaklanmalıyız, iletişim kurmalıyız” diye konuştu. Psikolog Üzülen, otobüs şoförlerini de dinleyerek, karşılaştıkları durumları dinledi ve neler yapmaları gerektiğini anlattı.

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