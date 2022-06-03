Türkiye’nin İlk Özel Güvenlik İHA Ekibi Akdeniz Üniversitesi merkez kampüsünde “Güvenli Kampüs” Projesiyle hayata geçirilmeye başlandı. 15 Özel Güvenlik Personeli hizmet içi eğitime tabi tutularak 4 günlük eğitim sonucunda İHA1 ehliyeti almaya hak kazandılar. Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ver Araştırma Merkezi(AKHUMER) tarafından verilen eğitimlerle kampüs alanı dronlarla günün belli saatlerinde güvenlik amaçlı olarak takip edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, Rektörlüğümüz tarafından alınan son teknoloji dronlarla kampüs güvenliğini en üst düzeyde sağlayabilecek. Böylece gece görüş özelliği, anons yapabilme, 4k yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı ve canlı yayın özelliği bulunan dronlarla Kampüs Güvenlik Birimine canlı görüntü aktarılacak ve kampüs alanında yapılan aktiviteler canlı olarak da izlenebilecek.

Bu bağlamda uçuş güzergâhlarının belirlenmesine yönelik ilk toplantı AKHUMER toplantı salonunda Rektör Güvenlik Danışmanı Cemil TONBUL, AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil ÖZEKİCİOĞLU, Müdür Yrd. Bilge Timuçin EKİNCİ, Antalya Emniyet Müdürlüğünden İHA Bürosundan Yasin BARCA, kampüs güvenlik amirleri ve özel güvenlik İHA ekibinin katılımıyla icra edildi. Toplantı sonrası yeni alınan dronlar test edilmeye başlandı. Çok yakın zamanda hayata geçirilecek projeyle Türkiye’de ilk defa bir kampüs alanında gece ve gündüz olmak üzere belirlenen saatlerde uçuş yapılarak kampüs güvenliği en üst düzeye çıkarılacak. Böylece üniversitemiz mensupları ve öğrencilerimiz daha güvenli bir kampüste okuma ve çalışma imkânına kavuşacaklar.

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