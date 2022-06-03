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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi’nde sona doğru

İHA

Kemer Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi’nde sona doğru

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer’de başlatılan Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi’nde sona yaklaşıldı. Yüzde 85’i tamamlanan projede asfalt dökümü yapılıyor.
Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Kemer’e Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi’nde çalışmalar adım adım sona yaklaşıyor. 158 pazar yerinin yer aldığı, pazar olmadığı zamanlarda 117 araçlık otopark olarak kullanılacak proje, Kemer’in önemli bir ihtiyacını karşılayacak.
Kemer ziyareti sırasında derme çatma pazar yerinin turizmin incisi ilçeye yakışmadığını gören Başkan Muhittin Böcek, ilçeye modern bir pazar yeri kazandırmak üzere kolları sıvadı. Şubat ayında temeli atılan proje çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor.
Kemer Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi’nin yaz aylarına yetişmesi için yoğun çaba harcayan ekipler yapının çatısını ve beton imalatlarını tamamlandı. Yüzde 85’i biten,15.5 milyon TL yatırım bedelli projede asfalt dökümüne başlandı. 2 bin 100 ton mekanik temel malzemesi ve 1050 ton sıcak asfalt kullanılacak çalışmayla 3 bin metrekarelik alanda asfalt dökümü yapılacak.
Kemer’e gelen turistlerin de sıklıkla ziyaret ettiği pazar yerinin üstünün kapatılmasından ve çehresinin değişmesinden son derece mutlu olan Kemer esnafı ve halkı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışma için “Yerinde bir karar” yorumunu yaptı. Söz konusu alanın eski haliyle Kemer’e yakışmadığını söyleyen esnaf, ilçedeki önemli bir eksiğin giderildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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