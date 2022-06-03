ASAT’ın alt yapı çalışmalarına İHA desteği Haritalama ve işgallerin tespiti için kullanılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, alt yapı hizmetlerinde ihtiyaç duyulan haritalama çalışmalarında İHA (İnsansız Hava Aracı) kullanıyor. İHA ile fotogrametrik yöntemle elde edilen yüksek hassasiyet ve doğruluktaki arazi verileri çalışmalarda büyük kolaylık sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde alt yapı çalışmalarını büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü bu çalışmaları gerçekleştirirken kamu kaynaklarını da en etkin ve doğru şekilde kullanmaya özen gösteriyor. Bunun için son teknolojiden yararlanan ASAT Genel Müdürlüğü, Harita Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından tamamen kurumun kendi öz imkanlarıyla İHA (İnsansız Hava Aracı) ile haritalama çalışmaları yapıyor.

3 boyutlu veriler kolaylık sağlıyor

Geniş bir kullanım alanına sahip İHA’lar Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarına da yön veriyor. ASAT’ın farklı birimlerince ihtiyaç duyulan harita altlıkları, ASAT Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Mustafa Kaynarca koordinasyonunda İHA ile fotogrametrik yöntemle yüksek hassasiyet, doğrulukta ve arazinin detaylarının içeren veri setleri üretiliyor. Bu veriler içerisinde yer alan gerçek 3 boyutlu arazi verisi çalışmalarda büyük kolaylık sağlıyor.

Zaman ve maliyet tasarrufu

Geleneksek ölçme ve yaklaşımlardan farklı olarak, gerek projelerde gerek farklı arazi çalışmalarında güncel, hassas ve detaylı şekilde İHA aracılığıyla elde edilen verilerin kullanımı ile zaman, maliyet, güvenlik avantajları sağlanıyor. Bu veriler sayesinde güzergahların doğru tespiti, kazı dolgunun (metraj) hassas şekilde yapılması, arazideki tüm detayların 3 boyutlu ortaya koyulması ile en uygun konum tespiti, inşaat aşamalarının detaylı izlenmesi gibi saha uygulamalarında büyük avantajlar elde ediliyor. İHA ile üretilen yüksek konum hassasiyetli, güncel ortofoto ile çalışma alanlarında ve taşınmalardaki sınır ihlalleri de hassas olarak tespit edilebiliyor.

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