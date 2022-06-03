Kaş Belediyesi'nden öğrencilere bisiklet hediyesi

Kaş Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde öğrencilere bisiklet hediye etti.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Kurt, Gençlik Merkezi Müdürü Volkan Sarıtaş ile ilçedeki liselerin öğrenci temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren, “Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle Kaş Belediyesi olarak, ilçemizdeki liselerde öğrenim gören çocuklarımıza yönelik çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir bir çevre amacıyla bisiklet armağan ettik. Özellikle bu konuda belediyemizin çalışmaları devam edecek” dedi

Öğrencilerden Buğra Can Acarer, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a hediyeden dolayı teşekkür ettiğini, bisikleti hem spor hem de çevre dostu olduğu için kullanacağını söyledi. Melike Kaya ise bisikleti kısa mesafelerde de kullanabileceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte, katılımcılar, ilçedeki liseleri temsilen 10 öğrenciye 10 bisiklet verdi.

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