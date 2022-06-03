Antalya’da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu Çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da aranan şahıslara yönelik 41 ekip 102 personelle yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında yakalama emri bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 41 ekip, 102 personelle eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, aralarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yoksun kılma, fuhşa aracılık, hakaret ve tehdit gibi suçlardan aranan 52 kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.