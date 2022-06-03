Yayla sezonu başladı, Çayarası Sağlık Ocağı hizmete açıldı

Alanya Belediyesi Sağlık Ocağı Hizmetleri Birimi bu yıl da yayla sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine girdi.

Alanya Belediyesi’nin yaz sezonunda yayladaki vatandaşların sağlık sorunlarına kısa sürede yardımcı olması için hizmete açılan Çayararası Sağlık Ocağı Hizmetleri Birimi, bu yaz da faaliyete geçti. Belediyenin sağlık ocağı biriminde bir doktor, bir paramedik, bir hemşire ve bir ambulans şoförü buluyor.

Haftanın her günü ambulans hizmeti var

Geçtiğimiz yıl faaliyete giren Sağlık Ocağı, hafta sonları da dahil olmak üzere haftanın yedi günü 09.00 ve 18.00 saatleri arasında dört sağlık personeli ile dönüşümlü bir şekilde hizmet veriyor. Aynı anda beş hastanın yatarak tedavi edilebildiği Sağlık Ocağında EKG çekimi, glukoz ölçümü ve tansiyon ölçümünün yanı sıra gelen hastaların ilaçları bittiği zaman tedarik ediliyor. 7/24 Ambulans hizmeti verilen birimde ağır vakalar direkt ambulans ile Alanya Devlet Hastanesi’ne sevk edilebiliyor.

“Bu yıl da vatandaşlarımızın hizmetindeyiz”

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, hazırlıkları tamamlayarak sağlık ocağını tekrar hizmete açtıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“4 sağlık personelimiz, 1 ambulansımız ile birlikte Çayararası Sağlık Ocağı Hizmetleri Birimimiz bu yıl da vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’in büyük önem vererek hayata geçirdiği projesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yayla sakinlerine yine en iyi hizmeti vereceğiz.”

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