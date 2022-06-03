ATSO’da konut ve gayrimenkul sektöründeki gelişmeler değerlendirildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 30. Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi ve 41. Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meslek Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede konut ve gayrimenkul sektörde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

ATSO Başkanı Yardımcısı Cihangir Deniz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu’nun da katıldığı toplantı sonrası bir basın açıklaması yapan Davut Çetin, enflasyon, döviz kurundaki artışlar ve başta inşaat malzemesi olmak üzere, işçilik giderlerinde bir yıl içinde yaşanan artışların sektörde faaliyet gösteren firmaları olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.



İnternetteki gayrimenkul ilanları

ATSO 30. Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi ve 41. Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meslek Komitesi üyelerinin bazı talepleri ve düşünceleri şu şekilde oluştu:

“İnternetteki gayrimenkul ilanlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim zorunluluğu getirildi. Eksik ve yanıltıcı ilana yönelik ceza kesilecek. Bu durumda konut satışı ile ev fiyatları düşer mi? Bu durumdan alıcı satıcı nasıl etkilenir, konut satışıyla ev fiyatları düşer mi?”, Müteahhitler güncel maliyet fiyatlarına göre fiyat belirlemek zorunda kalıyor. Önceliğimiz konut maliyetlerinin düşürülmesi olmalı.”



Sektör temsilcilerinden 6 öneri

Yüksek konut fiyatlarının önüne geçmek ve vergilerin değeri üzerinden ödenmesi açısından sektör temsilcileri, inşaat malzemelerindeki KDV’yi 2 yıllığına yüzde 1’e çekilmesi, 150 m'nin altındaki konutlarda KDV oranının yüzde 8’den 1'e çekilmesi, inşaatta çalışan kayıt dışı işçiler adına yüzde 2 stopaj ödenmesi ve gidere katılması, tapu harcının 0,002 'den 0,001'e çekilmesi, malzeme alım faturalarında bağlantı üzerinden gelen fatura girişleri düşük, ancak güncel maliyetlere göre hesaplandığında maliyet ve satış arasında farkın çok çıkması, inşaat malzemesi üreten firmaların artan maliyetlerden daha yüksek oranlardaki fiyat artışlarının denetlenmesi ve kontrolünün sağlanması gibi önerilerde bulundu.

Başkan Davut Çetin, sektör temsilcilerinin taleplerini başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere ilgili Bakanlıklar ve kurumlara göndereceklerini belirtti.

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