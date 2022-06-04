Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA itfaiyesi, turizm sezonu öncesi falezlerden ve doğa yürüyüşü yaparken uçurumdan düşme olaylarına müdahalede hız kazanmak için tatbikat yaptı. DHA muhabiri Alparslan Çınar'ın gönüllü kazazede olduğu kurtarma tatbikatı 1 saatte tamamlandı. Kurtarıcı Merve Yiğit, kemere bağlı uçurumda yapılan röportajda, "Kurtarma çalışmalarında erkekler daha çok korkuyor. Kadınlar bu konuda daha rahat" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesinde eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi. Yüksekliği 40 metreyi bulan falezler ile doğa yürüyüşü yapılan kanyonlarda meydana gelen düşmelere müdahalede daha hızlı olmayı amaçlayan itfaiye personeli, tek tek eğitimden geçiriliyor. Dronla arama, kazazedeye ilk yardım, kurtarma çalışmaları, tırmanma başta olmak üzere çok yönlü gerçekleştirilen eğitimin ardından sahada pratik yapılıyor. Döşemealtı ilçesindeki Güver uçurumunda gerçekleştirilen tatbikat ise Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. DHA muhabiri Alparslan Çınar'ın gönüllü kazazede olduğu tatbikat yaklaşık 1 saat sürdü. Senaryo gereği 30 metre yükseklikten düşen kazazede Çınar için itfaiye ekipleri ilk olarak dron ile alan taraması yaptı. Kazazedenin yerinin tespit edilmesinin ardından uçurumun iki yakasına halatlar gerilerek ip köprü kuruldu.

'EN ÇOK ERKEKLER KORKUYOR'

Kazazedenin sağlık durumunun anlaşılması ve ilk müdahalesi için belirlenen noktaya indirilen itfaiye eri, ilk müdahalenin ardından sedye ya da emniyet kemeri kullanılacağına karar veriyor. Kırıkları olan ya da bilinci açık olmayanlar için sedye kullanılıyor. Kazazede Çınar'ın bilincinin açık olması ve fiziki durumunun iyi olduğu değerlendirildiği için vücut kemeri kullanıldı. Kurtarıcı ile birlikte ip köprüye kurtarma kemeriyle bağlanan kazazede Çınar halatla yukarı çekilirken, kurtarıcı itfaiye personeli Merve Yiğit ile röportaj da yaptı. İtfaiye personeli olarak çalışmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Yiğit, yaralılara müdahale ederken zaman zaman zorlandıklarından söz etti. Genelde erkeklerin ip köprüden asılı halde kurtarılırken korkuya kapıldığını anlatan Yiğit, "Erkekler daha çok korkuyor. Kadınlar bu konuda daha rahat. Kurtarıcının işini kolaylaştırmak için bu durumda olabildiğince az hareket etmek gerekiyor. Bazen kurtarmak için yanına gittiğim kazazedeler karşılarında kadın görünce başka birini istiyor. Bu gibi durumlarla da karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Antalya itfaiyesi ekip amiri olan Selamettin Sağlam da son teknoloji ürünleri kullandıklarını ve yıl içerisinde periyodik olarak eğitim ve tatbikat yaptıklarını söyledi. İtfaiye personelinin tamamımın hem yangına hem kurtarma faaliyetlerine katılabilecek donanımda olduğunu belirten Sağlam, olaylara kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi. Özellikle kurtarma çalışmalarının dikkat ve detay gerektiren operasyonlar olması nedeniyle biraz daha uzun sürdüğünü anlatan Sağlam, "Ortalama 1-2 saat içerisinde kurtarma işlemi bitiyor. Tabi bu süreye olay yerine gidip ip köprü kurup önlemleri almak dahil. Halatla bağlandıktan sonra kazazedeyi 10 dakikada kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-06-04 09:54:10



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