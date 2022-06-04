Öğrencilerden 'Dişe Dokunur Bir Proje'

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dönem 1 ve 2. sınıf öğrencileri “Dişe Dokunur Bir Proje” başlıklı etkinlik çerçevesinde ilkokul öğretmenlerini ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirdi, ardından okulda diş fırçası ve macun dağıttı.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Toplumsal Destek Projeleri bünyesinde, fakültenin dönem 1 ve 2. sınıf öğrencileri tarafından “Dişe Dokunur Bir Proje” başlıklı bir proje gerçekleştirildi. Danışmanlığını Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı’nın yaptığı projede Kepez Şehit Hüseyin Gökhan Eriç İlkokulu öğretmenlerine ağız ve diş sağlığının önemi, korunması, diş travmalarında öğretmenlerin yapması gerekenler ile tedavi prosedürleri konusunda sunumlar yapıldı.



Öğretmenler rol model

Proje danışmanı Dekan Prof. Dr. Kuştarcı, projede en önemli bölümün öğretmenler olduğunu belirterek, “Öğretmenler özellikle ilkokul döneminde çocuklar için rol model oluyor. Öğretmenler burada aldıkları bilgilerle öğrencilere ve velilerine ağız ve diş sağlığının önemi konusunda eğitim verecekler. Projemizi devamlı hale getirerek ve önümüzdeki yıllarda okul sayısını artırarak daha çok vatandaşa ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu. Proje danışmanı Kuştarcı, ayrıca en çok ağız ve diş travmalarının okul çağında yaşandığını belirterek, “Travma sonrası acil müdahale çok önemli. Bu konuda öğretmenlerin velileri doğru yönlendirmesi gerekiyor. Projemizle bu konuda da eğitimler veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sunum sonrası etkinliğe katılan öğretmenlere proje ekibi tarafından hazırlanan ve sınıflara asılacak posterler, hem velilere hem de öğrencilere yapılacak olan sunumlar, doğru diş fırçalamasının anlatılabileceği modeller ve diş fırçası ve macun setleri hediye edildi. Ardından Dekan Kuştarcı ve öğrenciler Kepez Şehit Hüseyin Gökhan Eriç İlkokulu’na giderek okuldaki tüm öğrencilere Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından temin edilen diş fırçası ve macun seti hediye etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe Kepez Kaymakamı Nusret Şahin de katıldı.

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