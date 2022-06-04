Kırcami’de büyük değişime doğru 75 imar adası için çap verilmeye başlanacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami imar planlaması çerçevesinde, pazartesi gününden itibaren Aspendos Bulvarı’nın kuzey kısmında yaklaşık 75 imar adası için çap vermeye başlayacaklarını açıkladı. Başkan Uysal, “Yaz aylarında inşaat ruhsatlarımızı vermeyi hedeflediğimizi aktarmıştık. Şimdi onunun ilk adımını atıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 mahallenin tamamı ve 2 mahallenin de belli bölümlerini içeren 1481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami için “Bu yaz bambaşka geçecek” sözünü tuttu. Başkan Uysal, yaklaşık 40 yıldır yaşanan imar sorunun çözüm adımlarının atıldığı belediyenin şubat ayı meclis toplantısında bölgede yaz aylarıyla birlikte inşaat ruhsatlarını vermeye başlamayı hedeflediklerini ilan etmişti.

Belediyeden yapılan açıklamada, bölgeyi kesen Aspendos Bulvarı’nın kuzeyinde yaklaşık 75 ayrı ada için 6 Haziran Pazartesi günü itibariyle imar uygulamalarına uygun biçimde yapı inşa edebilmek ve inşaat ruhsatı alabilmek için gerekli olan imar çap belgesinin verilmeye başlanacağı belirtildi.

Başkan Uysal, Kırcami’de ilk imar çap belgesini Kasım 2019’da verdiklerini hatırlatırken sürecin davalar nedeniyle kesintiye uğradığını belirtti. Başkan Uysal, “3 yıla yaklaşan aranın ardından yeniden başlıyoruz” dedi. Kırcami’nin Antalya’nın çok temel bir şehircilik sorunu olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Geldiğimiz aşamada çözümden yana olan herkese, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Antalya Büyükşehir Belediyemize, meclis üyelerimize, siyasi partilerimize ve nihayetinde de bu işin mağduru durumunda olan Kırcamili komşularıma çok teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

Kırcami’yi koşullar ne olursa olsun siyasetin dışında tuttuklarını belirten Başkan Uysal, “Bu süreçte her zaman en yüksek mutabakatı aradık. Olmaz sözler vermedik. Yaz aylarında inşaat ruhsatlarımızı vermeyi hedeflediğimizi aktarmıştık. Şimdi onunun ilk adımını atıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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