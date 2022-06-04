Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe J.K.lığı ekipleri, turizm bölgesinde umuma açık işletmelerde denetim yaptı. 5 işletmede yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet samuray kılıcı, 2 adet muşta, 35 litre sahte/kaçak içki, 1 şişe yurtdışı kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği tespit edildi. Kontrollerde işletmede çalıştıkları tespit edilen ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. İşletmeler ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.