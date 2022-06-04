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Alkollü sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsünden 1 ay sonra acı haber

İHA

Alkollü sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsünden 1 ay sonra acı haber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 Mayıs akşamı alkollü sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet İşkar, tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra yaşamını yitirdi.
2 Mayıs'ta meydana gelen kazada, AntalyaAlanya D400 karayolu Sorgun Köprülü kavşak yan yolda Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Mehmet C.A.'nın kullandığı 07 ACP 878 plakalı otomobil, 8096 sokaktan D400 Karayoluna çıkan Mehmet İşkar’ın kullandığı 07 AFH 889 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kaza sonrası yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet İşkar, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet İşkar, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Antalya’ya sevk edildi.
Kazanın ardından trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 1.06 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet C.A., polis tarafından gözaltına alındı. İşkar'ın ise 1 aydır devam eden tedavisi sonuç vermedi ve bugün hayatını kaybetti.

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