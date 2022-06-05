Mobil Sağlık Merkezi Duacı’da

Kepez Belediyesi’nin Mobil Sağlık Merkezi, Duacı Mahallesi Aile Yaşam Merkezi önünde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, 68 mahallede ve komşu ilçelerde gezici kanser taramalarına devam ediyor. Kepez Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması hizmetini Mobil Kanser Tarama Tırı ile komşu ilçelerdeki hizmetlerinin yanı sıra Kepez’in 68 mahallesinde de sürdürüyor. Kemer, Kaş, Elmalı, Korkuteli, Serik, Manavgat, Demre, Kumluca, Finike, Döşemealtı, Akseki ve İbradi ilçelerinden sonra Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi Aile Yaşam Merkezi önünde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser tarama hizmeti ile gerçekleştirdi. İlçenin 68 mahallesini ve komşu ilçeleri kapsayan meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması hizmetinden Meme Kanseri taramasından 4069 yaş, Rahim Ağzı Kanseri 3065, Bağırsak Kanseri taramasından 5070 yaş arasındaki kişiler yararlanabiliyor. Kepez Belediyesi’nin kanser tarama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Belediye Sağlık Merkezi’nin (0242) 338 11 22 nolu telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabilirler.

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