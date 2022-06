İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) CAZ müziğin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, ikinci gününde Imany konseriyle sürdü. Fransız soul divası Imany, cover şarkılardan oluşan 'Voodoo Cello' ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali, ikinci gününde soul divası Imany'i ağırladı. İlk albümü 'Shape of a Broken Heart' ile üç ülkede platin plak ödülü kazanıp geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçıya konserinde, 7 çellist eşlik etti. Imany konseri öncesinde ise Akra Caz Band'ın konseri sanatsevere unutulmaz anlar yaşattı.

'ÇOK YAKINDA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ'

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Imany, "Küçük bir kızken hayalini kurduğum tek şey şarkıcı olmaktı. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştım. Sonra ilk albümümü çıkardım ve o albümdeki 'You Will Never Know' parçası beni Türkiye ile buluşturdu. Türk seyircisi ile birbirimizi çok sevdik" dedi. Imany, konserin sonunda seyircilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği 'You Will Never Know' ve 'Don't Be So Shy' hitlerini seslendirerek, "Çok yakında tekrar görüşeceğiz" diyerek seyircilere veda etti. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

