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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dokumapark’a bir kütüphane daha kazandırıyor

İHA

Dokumapark’a bir kütüphane daha kazandırıyor

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark’ta bin beş yüz metre kare alana kurulan açık hava temalı Orman Kütüphanesi’nde açılış öncesi incelemelerde bulundu.
Kepez ilçesine 2023 yılına kadar 16 kütüphane yapılacağının sözünü veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark’a kazandırılan Orman Kütüphanede incelemelerde bulundu. Şehrin ortasına bilgi ve güzellikleri bir arada sunmaya çalıştıklarını ifade eden “Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü “Sessiz ve insanlardan uzak, ormanlığın içerisinde yemyeşil bir ortamdayız. Bu güzelliği şu an şehrin tam da merkezinde olan dokumanın içerisinde yaşıyoruz. Dokumapark içerisinde öyle bir köşe var ki bu kadar güzelliği bir arada barındırıyor. Bizde bu doğa harikasının içerisinde bu şehrin güzel insanlarının ve sevgili öğrencilerimizin, kitaplarla buluşup ders çalıştığı ve bahar günlerinin güzelliğini, yaz aylarının serinliğini bilgiyle buluşmak için kullansınlar. Kalplerine, ruhlarına ve gönüllerine çok iyi gelecek bir iş yapalım istedik.” dedi.

"Film platosundaymış hissi uyandırıyor"
Orman Kütüphanesinin sanatsal ve estetik güzelliğine vurgu yapan Başkan Tütüncü “Mimarı açıdan kendine özgü tasarımı olan bir kütüphane inşa ettik. Şehrin gençlerine, kitapsever ve okurlarına muhteşem bir orman kütüphanesi kazandırdık. Gençlerimizi ve kitapseverleri, muhteşem bitki dokusunun içerisinde kitaplarla buluşturacak, ruhunu dinlendirecek, sınavlara hazırlanabilecekleri ve belki de yeni kitaplarla tanışacakları kütüphaneyi 10 Haziran’da hizmete açıyoruz. Ortamdaki tasarım gerçekten bir film platosundaymış hissi uyandırıyor. Orman kütüphanesi altı çizerek ifade edilmeli ki, şehrin tam da merkezi'nde yer alıyor. Bir kitap vardı, ismi çok hoşuma gidiyordu. Kalabalıklar içerisinde yalnız diye… Hakikaten şehrin tam merkezinde, insanın kendi kendiyle bu kadar yalnız kalabilmesini, bilgi ve güzellikleri bir arada sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Orman Kütüphanesi’nin içinde rengarenk ahşap evler ve hobbit evi bulunuyor. Açık hava okuma alanları, doğal ağaçlardan mamul edilen açık hava kitaplıkları, şık aydınlatmasıyla masalsı bir ortam kitap ve doğaseverleri bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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