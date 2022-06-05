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Yeni evli çiftin tüm hayalleri bir ‘tuşla’ yıkıldı Düğünde kayıt tuşuna basılmayan çift, hayatının şokunu yaşadı, işletmeciye dava açan çift 50 bin TL tazminat kazandı Gizem Tolaman: “Bir tuş bizi mahvetti” “3 saatlik düğünümüz oldu, on dakika görüntümüz var”

İHA

Yeni evli çiftin tüm hayalleri bir ‘tuşla’ yıkıldı Düğünde kayıt tuşuna basılmayan çift, hayatının şokunu yaşadı, işletmeciye dava açan çift 50 bin TL tazminat kazandı Gizem Tolaman: “Bir tuş bizi mahvetti” “3 saatlik düğünümüz oldu, on dakika görüntümüz var”

Antalya’da 11 ay önce dünya evine giren genç çift, kameranın kayıt tuşuna basılmaması nedeniyle düğün videolarının olmadığını öğrenince adeta tüm hayalleri yıkıldı. Ellerinde 10 dakikalık cep telefonu videosu olan çift, işletmeciye açtıkları davada 50 bin TL tazminat kazandı. Genç Çift, “Çok üzücü bir durum, paranın hiçbir önemi yok. Bu parayı almamızın nedeni, salonun hatalarının cezasını çekmesiydi. Bize değil 50 bin 150 bin TL bile verseler videolarımızı isterdik" sözlerine yer verdi.
Antalya’da yaşayan GizemUğur Tolaman çifti 12 Eylül 2020’de hayatlarını görkemli bir düğünle birleştirmeye karar verdi. Genç çiftin düğünü pandemi dolayısı ile iptal edilerek yapılamadı. Bunun üzerine çift aynı organizasyon şirketi ile tekrar anlaşarak Konyaaltı ilçesinde bulunan bir kır düğün salonunda 16 Temmuz 2021’de dünya evine girdi. Gelin ve damadın 3 aylık dans ve oyun eğitimlerinin ardından görkemli bir şekilde yapılan düğün, sonrasında yaşanılanlar ile adeta hayal kırıklığı yaşattı. Organizasyondan düğün görüntülerini isteyen çift, görüntülerinin olmadığını öğrenince dünyaları başına yıkıldı. Ellerinde düğünden kamera ile çekilen hiçbir görüntü bulunmayan çift, şimdi ise kendilerini arkadaşlarının sosyal medya hesaplarından topladıkları görüntüler ile mutlu hissetmeye çalışıyorlar.
Bunun üzerine çift Antalya Tüketici Mahkemesine mağdur edildiklerini belirterek 50 bin TL maddi manevi tazminat davası açtı. Mahkeme heyeti çiftin mağduriyetini haklı bulunarak 50 bin TL ödenmesine karar verildi.

“Bizi aylarca oyalandık”
30 yaşındaki esnaf Uğur Tolaman, 2 yıllık bir birlikteliklerinin ardından pandemiye rağmen evlenmeye karar verdiklerini belirtti. 2020 yılının eylül ayında düğün salonu ile anlaştıklarını ve pandemiye takıldıklarını anlatan Tolaman, “Düğünler askıya alındı, sadece bir saatlik izin vardı. Bizde düğünü açığa aldık, verdiğimiz 5 bin TL kaparo yandı. Yasakların kalkmasını bekledik. 2021 yılının temmuz ayında aynı yerde düğünümüzü yaptık. Düğünden bir hafta sonra, videoları almaya gittik. Bize kamarayı düşürdüklerini düğün görüntülerine ulaşamadıklarını söylediler. Bekledik belki çözülür diye. Ama 3 ay boyunca oyalandık. Kameranın düştüğünü, çalışanın birinin ise kayıt tuşuna basılmadığını söyledi. Bizi aylarca oyalandık” dedi.

“Bize değil 50 bin 150 bin TL bile verseler videolarımızı isterdik”
Bir çözüm alamamaları üzerine 2021 yılının ekim ayında konuyu yargıya taşıdıklarını dile getiren Tolaman, “Tüketici Mahkemesinde, bir ay önce davamız vardı. 50 bin TL’lik dava açtık. Uzlaşmada 10 bin TL teklif ettiler. Mahkememiz lehimize sonuçlandı. Geçen hafta istinaftan da onaylandı. Kimse bu mağduriyeti yaşamasın, haklarını arasınlar. Çok üzücü bir durum, paranın hiçbir önemi yok. Bu parayı almamızın nedeni, salonun hatalarının cezasını çekmesiydi. Bize değil 50 bin 150 bin TL bile verseler videolarımızı isterdik. Üzgünüz. Ailemize, çocuklarımıza bu anılarımızı gösteremeyeceğiz. Sadece cep telefonu ile çekilen az bir görüntümüz var” diye konuştu.

“Kamera ile hiç kayıt yapılmamış”
Düğünde video çekilen kamerayı kendisinin de incelemeye götürdüğünü kaydeden Uğur Tolaman, “Kamera ile hiç kayıt yapılmamış. Bizi kandırmaya çalıştılar. Aylarca uğraştık düğünümüz için emek verdik. Ama bir kayıt tuşuna kurban gittik” ifadelerini kullandı.

“Bir tuş bizi mahvetti”
Gizem Tuğba Tolaman ise en güzel günlerinde mağdur edildiklerinin altını çizerek, “Birinin yaptığı hata onlar için bir anlam ifade etmeyebilir ama bizim için telafisi olamaz. Bir tuş bizi mahvetti. Görüntü yok dedikleri zaman çok üzüldüm. Konuyu yargıya taşıdık ve hakkımızı aradık. Elimizde sadece arkadaşlarımız cep telefonu ile çektiğimiz videolar var. 3 saatlik düğünümüz oldu, on dakika görüntümüz var. O da cep telefonu. Biz pandemide zorlu süreç yaşadık ama kayıt tuşu mağduru olmak çok daha kötü. Bizim gibi mağdur edilenler mutlaka hakkını arasınlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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