Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

5 aylık fark belli oldu! Memuru ve emekliyi ilgilendiren hesap...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde dün saat 03.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torunlar Caddesi üzerinde park halinde bulunan M.S. ait Cıtroen marka 61 ADP 042 plakalı aracın yandığı tespit edildi. Ekipler tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.