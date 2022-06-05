Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Kumköy turizm bölgesinde tatil yapmakta olan İngiliz çift Robert Dickson ve Nicola Dickson, kiraladıkları motosikletle Ilıca istikametinden Kumköy turizm bölgesi istikametine seyir halindeyken, motosikletin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Motosikletten yola savrularak hafif yaralanan İngiliz çift, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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