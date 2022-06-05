Antalya’da dünya çevre günü çeşitli etkinliklerle kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinliklerde Sarısu sahilinde gönüllü vatandaşlar çöp topladı, öğrenciler 150 kuş yuvasını Atatürk Parkı içinde yer alan ağaçlara astı. Son olarak yaklaşık 100 kişinin katılımı ile doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı oluşturmak adına kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. 4 Haziranda başlayan kutlamalarda ilk olarak Sarısu Sahilinde bir hava yolu şirketi çalışanları, aileleri ve vatandaşların katılımı ile çöp toplandı. Etkinliklerde Dr. Cavit Ünverİlkokulu Ortookulu’nda eğitim gören öğrenciler kendi yaptıkları kuş yuvalarını Atatürk Parkı içinde yer alan ağaçlara astı.

Yürüyüş ve konser

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri, Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin katılımı ile Yeşilçam Yolu Keloğlan etabında yapılan doğa yürüyüşü ile son buldu. Yürüyüşe katılan vatandaşlara, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği icra heyeti etap içinde bulunan dinlenme alanında mini bir konser verdi.



Sahil atıklardan temizlendi

Sarısu Sahili’ndeki mavi bayraklı ANET tesislerine ait sahil bandında düzenlenen etkinlik çerçevesinde sahil kullanıcıları tarafından gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanarak, sahil temizlendi. Cam, plastik, metal, maske ve izmarit gibi çöpler ayrıştırılarak sahilde sergilendi. Etkinlikte yarım saatte 29 kg atık toplandı.



Öğrencilerden kuş yuvası

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Dr. Cavit Ünver

İlkokulu OrtAokulu’nda eğitim gören öğrenciler 150 kuş yuvası yaptı. Öğrenciler hazırladıkları kuş yuvalarını boyayarak, Atatürk Kültür Parkı içerisindeki ağaçlara astı. Kuş yuvalarının içine beslenmeleri için yem de bırakan öğrenciler, sıcakların attığı bu günlerde kuşların barınmalarına olanak sağladı. Öğrenciler, astıkları kuş evleri ile farkındalık yaratarak, doğa ve hayvan sevgisini pekiştirdi.



Duyarsız olma geleceğindir doğa

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin katılımı ile gerçekleşen doğa yürüyüşü de katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Çakırlar’da bulunan Yeşilçam Doğa Yürüyüş Yolu Keloğlan etabında yapılan yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. Doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar çevre bilincine dikkat çekmek için ‘Duyarsız olma, geleceğindir doğa. Doğa İnsan olmadan yaşar ama insan doğa olmadan yaşayamaz’ sloganının yer aldığı pankartı açtılar. Parkur içinde yer alan dinlenme alanına gelen vatandaşlara İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği icra heyeti mini bir konser verdi.

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