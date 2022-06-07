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Antalya'da takside doğum kamerada Hamile kadın doğuma gitmek için bindiği takside hastane önünde doğum yaptı Doğum anları, sağlık çalışanların koşturması, bebeğin bir personelin kucağında hastaneye alındığı anlar kameralara yansıdı

İHA

Antalya'da hamile kadının bindiği takside hastane önünde doğum yaptığı anlar ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Doğumun ardından bebeğin personel kucağında hastaneye alındığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da takside doğum kamerada Hamile kadın doğuma gitmek için bindiği takside hastane önünde doğum yaptı Doğum anları, sağlık çalışanların koşturması, bebeğin bir personelin kucağında hastaneye alındığı anlar kameralara yansıdı

Antalya’da hamile kadının bindiği takside hastane önünde doğum yaptığı anlar ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Doğumun ardından bebeğin personel kucağında hastaneye alındığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki hamile Samara Satılmış, sabah saatlerinde sancısı artınca hastaneye gitmek için eşi Burak Satılmış (37) ile taksiye bindi. Özel bir hastaneye doğru yola çıkan kadının sancıları yolda şiddetlendi ve doğum başladı. Hastaneye ulaştırılan kadının doğumu, taksiden indirilmesinin tehlikeli olabileceği için ebe ve hemşireler tarafından araçta gerçekleşti. Bebeğe 'Melek Ayşe' ismi verildi. Tüm bu yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğum anında yaşananlar kamerada
Hastanenin taksinin önüne geldiği anlar, personellerin koşturması, sedyenin getirilmesi ve sağlık çalışanların mücadelesi kameralarca kaydedildi. Ayrıca bebeğin sağlık çalışanının kucağında, annenin sedye ile hastaneye alındığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

"Bebeğimiz sağlıklı"
Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Sorumlu Hemşire Aleyna Aydoğan, hastaları Samara Satılmış'ın takside doğum yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Hastamızın sabah sancıları artınca taksi ile hastanemize geliyor. Fakat hastamız hastaneye ulaştığı zaman doğum başlamış. Dışarıda olan ekip arkadaşlarım ve ebelerimiz duruma bakarak doğumun başladığını fark ediyorlar. Bebeği riske atmak yerine takside doğumu gerçekleştiriyorlar. Bebeğimiz 3,5 kilogram dünyaya geldi. Bebeğimiz de annemiz de çok sağlıklı bizim için en önemli olan şey bu" dedi.

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