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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’dan triatlon kursu

İHA

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren, gücün ve dayanıklılığın sınırlarını zorlayan triatlon sporu kursu açıyor. 20 Haziran'da başlayacak kursa, 1215 yaş arası gençler, ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Muratpaşa’dan triatlon kursu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren, gücün ve dayanıklılığın sınırlarını zorlayan triatlon sporu kursu açıyor. 20 Haziran’da başlayacak kursa, 1215 yaş arası gençler, ücretsiz kayıt yaptırabilecek.
Muratpaşa Belediyesi’nin sağlıklı yaşam projesi ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi başlıyor. 20 Haziran’da başlayacak spor okulları çocuklar ve gençler için 17, yetişkinler içinse 6 branşta açılacak. Ücretsiz kurslar için kayıtlar, belediyenin internet sitesi ve Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.
Muratpaşa Belediyesi, bu yaz ilk defa 1215 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren triatlon kursu açacak. Gücün, dayanıklılığın sınırlarını zorlayan, yüksek konsantrasyon ve hız gerektiren triatlon için antrenmanlar hafta içi her gün saat 08.0012.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Antrenmanlar, Süleyman Erol Yüzme Havuzu ve Uğur Mumcu Stadı’nda gerçekleştirilecek.
Muratpaşa Belediyesi, 16 yaş ve üstü yetişkinler açacağı branşlar arasında belediyenin mavi bayraklı plajlarında su jimnastiği kursu yer alıyor. Kurslar, Konserve Koyu Plajında salı ve perşembe günleri, Erenkuş Falez Plajı’nda ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 09.0010.00 arasında yapılacak. Bununla birlikte aralarında spor salonları, spor tesisleri ve hatta kapalı pazar yerlerinin bulunduğu 12 noktada da pilates ve aerobik kursu da verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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