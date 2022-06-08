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Komşu parselden geçen yol kapanınca otomobili ve traktörü evin önüne `hapsoldu´

DHA

Komşu parselden geçen yol kapanınca otomobili ve traktörü evin önüne `hapsoldu´


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çiftçi Sezcan Çetinkaya (48) ile 15 bahçe sahibinin yıllardır kullandığı yolun geçtiği parseli satın alan Hüseyin Ünver (27), arsanın etrafına duvar örünce kriz çıktı. Çetinkaya, yol kapandığı için otomobili ile traktörünün evlerinin önünde hapsolduğunu belirtirken, Ünver ise hukuksuz hiçbir şey yapmadığını söyledi.
Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi 20519 ada 17 parseldeki arsasına inşa ettiği tapulu evinde 15 yıldır yaşayan çiftçi Sezcan Çetinkaya'nın evine ve bahçesine gitmek için kullandığı yaklaşık 10 dönümlük 18 numaralı parsel, geçen ay Hüseyin Ünver tarafından satın alındı. Hüseyin Ünver ölçüm yaptırıp arsanın sınırlarını belirledikten sonra beton duvarla etrafını çevirdi. Arsadan geçen ve 15 bahçe ile diğer evlere giden tek yol, kullanım dışı kaldı.
ŞİKAYET REDDEDİLDİ
Duvar örülürken yolun açık bırakılacağını düşünen Sezcan Çetinkaya, yolun kapatıldığını işten eve geldiğinde gördü. Yol kapandığı için otomobili ve traktörü evinin önünde park halinde kalan Çetinkaya, durumu Konyaaltı Kaymakamlığı'na bildirdi. Kaymakamlık, Ünver'in, tapulu arsasının etrafını çevirdiği için usulsüz bir durum olmadığı kanaatiyle şikayetin reddine karar verdi. Çetinkaya ile birlikte aynı yolu kullanan diğer arsa sahipleri de bahçelerine araçla gidemedikleri için mağdur oldu. Bunun üzerine Ünver, 17 numaralı komşu parselin köşesine kadar kendi arsasından yol kullanımı için verdi. Sezcan Çetinkaya ise bu yola ek olarak parselin köşesinden evin önüne kadar gidebileceği yaklaşık 150 metrekarelik yol daha istedi. Bu duruma itiraz eden Ünver, komşu parsele fazlasıyla yol hakkı tanıdığını, daha fazla veremeyeceğini söyledi. Çetinkaya ve diğer parsellerdeki hak sahipleri Konyaaltı Kaymakamlığı'na yeniden şikayette bulunmak için imza toplamaya başladı.
17-18 numaralı parsellerin kesiştiği noktada cam serası bulunan Sezcan Çetinkaya, buradan yolu geçirmesi halinde serasının hiçbir işe yaramayacağını, maddi kayıp yaşayacağını söyledi. Çetinkaya, bilirkişinin yaptığı inceleme sonucunda 'Yol taşınmaz yıkılmadan en uygun neresi varsa oradan verilir' şeklinde rapor düzenlediğini söyledi.
'TRAKTÖR VE OTOMOBİLİMİZ KAPALI KALDI'
12 yaşındaki çocuğunu otomobilin geçeceği yol olmadığı için hareket ettiremediklerinden okula her gün yaya götürdüğünü belirten eşi Fatma Çetinkaya (49), aracıyla 10 dakika süren yolun yaya olarak 40 dakikaya çıktığını söyledi. Çetinkaya, "Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine 'yolsuz kaldık biz' diye anlatıyormuş. Evimizin önünde traktör ve otomobilimiz kapalı kaldı. Yıllardır evimizin önünde yolumuz vardı. Aniden rahatsızlansak ambulans ya da itfaiye nasıl geçecek buradan? Biz insan değil miyiz" diye konuştu.
Emekli öğretmen Mehmet Kocabaş da bahçesinde bir yapı inşa ettiğini, ancak yol olmadığı için malzemelerin tamamını sırtında taşıdığını söyledi. Yolsuz kaldıklarını anlatan Kocabaş, "Çimento, briket ve taşı hep sırtımla taşıdım. Hüseyin Ünver arsasının tapulu olduğunu söylüyor. Biz tapusuna bir şey demiyoruz ama yolu kapattı. Parasını verip bize yol geçecek kadar alan vermesini teklif ettik, kabul etmedi. 150 senelik bu yolu kapattılar. 15 kişinin bahçelerine gidecek yol kapandı" dedi.
'BANA HIRSIZ, ARAZİ GASPÇISI MUAMELESİ YAPIYORLAR''
Hüseyin Ünver ise yapılan işlemde usulsüzlük olmadığını, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına bakıldığında kendi arsasından komşu parselin köşesine kadar araç geçişi için yol verdiğinin görüldüğünü söyledi. Satın aldığı 10 dönümlük arsanın önceki sahibinin ilgilenmemesinden kaynaklı parsel sahiplerinin kafalarına göre kendilerine yol açtığını anlatan Ünver, "Sürekli bana hırsız, arazi gaspçısı muamelesi yapıyorlar. Sağa sola şikayet ediyorlar. Ancak kanun ortada. Ben hukuksuz hiçbir şey yapmadım. Hatta onlar parsellerinin sınırına kadar otomobilleriyle gidebilsinler diye kendi arsamın uç kısmından yol verdim. Ama dahasını istiyorlar. Kusura bakmasınlar bu şekilde devam edeceklerse verdiğim yolu da kapatırım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-06-08 10:26:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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