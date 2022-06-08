Sarıören Deresi üzerindeki köprü yenilendi

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Kemer Belediyesi, Çamyuva Mahallesi’ndeki 30 Ağustos Zafer Parkı yanında bulunan Sarıören Deresi’nin üzerindeki köprüyü yenileyerek halkın kullanımına kazandırdı.

Dere üzerindeki köprünün oksitlenen ve çürüyen profil aksamını yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köprünün demir kısımlarını da boyadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Çamyuva Mahallemizdeki Sarıören Deresi üzerindeki köprümüzü yeniledik. Yıllar içerisinde oksitlenen ve çürüyen profil aksamını yeniledikten sonra boya ve vernik çalışmalarımızı da tamamladık ve halkımızın kullanımına kazandırdık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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