Kepez’den mahalleye dönüşen 6 köye kapalı semt pazarı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. dönemi için vaat ettiği 123 proje arasında yer alan ve yapımında sona yaklaşılan, doğal ürünlerin satılacağı 6 kapalı semt pazarlarından birisi olan Kirişçiler Kapalı Pazar alanında incelemelerde bulundu.

Kepez Belediyesi’nin çiftçilere semt pazarı desteği sağlamak için Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler Mahallelerine kazandırılacak köy pazarlarının yapımında sona yaklaşıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgeye ekonomik ve sosyal bir hareketlilik getirebilmek ve ilçedeki çiftçilerin ürünlerini, aracı olmadan tüketicilerle buluşturabilmek amacıyla 6 mahallede başlatılan kapalı semt pazarlarından birisi olan Kirişçiler Kapalı Semt Pazarında incelemelerde bulundu. Yapımında sona yaklaşılan kapalı semt pazarları hakkında konuşan Başkan Tütüncü, “Eski köye yeni adet getiriyoruz. Köyden dönüşen 6 mahallemizde söz verdiğimiz gibi köy pazarlarında sona yaklaşıyoruz. Kepez'e değer üretmeye devam ediyoruz” dedi.



Kepez’e yatırımlar sürüyor

Çalışmalara hızla devam edildiğini söyleyen Başkan Tütüncü, “Kepez'e önemli bir katma değer sağlayan bir işle baş başayız. Eylemlerimiz sürüyor yeni çalışmalarla yeni değerlerle yeni eserlerle şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kepez'e değer üretmeye devam ediyoruz. Gerçekten son derece güzel ve modern 6 yeni pazar yeri kazandırıyoruz. Köyden dönüşen 6 mahallemizde söz verdiğimiz gibi köy pazarlarında sona yaklaşıyoruz. Bunlar köylünün ihtiyaçlarını karşılayacak hem de Antalyalılara köylünün ürettiği ürünleri doğrudan temin edebilecekleri güzel doğal geleneksel bir pazar olacak” diye konuştu.



Sosyal ihtiyaçların adresi olacak

Semt pazarlarının çok amaçlı kullanıma uygun bir şekilde inşa edildiğini ifade eden Başkan Tütüncü, “Bütün bunların yanında köylerin sosyal ihtiyaçlarına da iyi gelecek bir mekân olacak. İnşallah bu köy pazarlarını çok yakında hizmete alacağız ve işte o zaman bu köy pazarlarının bize ne kadar büyük bir fayda sağladığını hep birlikte daha yakından görmüş olacağız. Öncelikle bu pazarlar köyde yaşayan hemşehrilerimizin semt pazarları ihtiyaçlarını karşılayacak. Köylerde üretilen ürünlerin şehirde yaşayan hemşehrilerimize ulaşabilmesi sağlanacak. Hem de köyde yaşayan hemşehrilerimiz bu pazarlardan para kazanabilecek. Hemşehrilerimiz doğrudan doğruya arada bir aracı olmaksızın doğal ürünlere ulaşabilecekler. Bu pazar alanları aynı zamanda, düğünlere, mevlitlere, sosyal etkinliklere, asker eğlenceleri gibi programlara ev sahipliği yapabilecek. Köyün merkezinde güzel bir sosyalleşme ortamı sunacak semt pazarları, büyük bir getirisi olan çok amaçlı bir mekân olacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

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