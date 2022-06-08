Çölyak hastalarına gıda paketi yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sindirim sistemi hastalığı olan çölyak ile mücadele eden vatandaşlara kendi bünyesinde hazırlanan glütensiz gıda paketlerini dağıtıyor. Antalya’nın 19 ilçesinde dağıtılan yardım paketleri, piyasa değeri yüksek olan ürünlerden oluşuyor.

Hastalıkları kadar tükettikleri gıdalar da farklı olan çölyak hastaları, sağlıklı beslenebilmek için glütensiz gıdalara ihtiyaç duyuyor. Piyasada az bulunan ve oldukça pahalı olduğu için çölyak hastalarının almakta güçlük çektiği ürünler, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanıyor. Belediyeye raporlarıyla birlikte başvuruda bulunan vatandaşlara incelemeleri tamamlandıktan sonra belirli aralıklarla glütensiz gıdalardan oluşan paketler teslim ediliyor. Ücretsiz olarak dağıtılan kolilerde glütensiz un, glütensiz makarna, glütensiz şehriye, glütensiz kurabiye gibi ürünler yer alıyor.



“Glütensiz unla rahatça ekmeğimi yapabiliyorum”

10 yıldır çölyak hastası olan Hafize Şubaşı ve 8 yıl önce çölyak hastası olduğunu öğrenen 71 yaşındaki Melek Efe de glütensiz gıda paketi yardımından yararlanıyor. Efe, “Bu zamanda geçinmek zor. Çölyak hastaları için daha da zor. Bir ailede 23 kişinin çölyak hastası olduğunu biliyorum. Ürünler çok pahalı. Başkanımız Muhittin Böcek’ten Allah razı olsun bizlere de yardım ediyor. Belediyenin gönderdiği paketten çıkan glütensiz unla rahatça ekmeğimi yapabiliyorum” dedi.

Nermin Yörükseven, 9 yaşındaki kızına 18 aylıkken teşhis konulan çölyak hastalığını “Doktorların bile unuttuğu bir hastalık” diye tanımladı. 3. sınıfa giden kızı Ada’yı büyütürken çok zorlandığı zamanlar olduğunu söyleyen Yörekseven, “Antalya Büyükşehir Belediyesi zor zamanları atlatmamıza yardımcı oldu. Bu pahalılıkta, çocuklarımızın bulamayacağı şeylere ulaşmamızı sağlıyorlar. Ada büyüyor eskiden bir ayda yediği makarnayı şimdi iki seferde yiyor” sözleriyle çölyaklı bir çocuğun ailesinin neler yaşadığını özetledi. Anne Nermin Yörükseven çölyaklı çocukların okulda en çok arkadaşları kantine gidip bir şeyler aldığı zaman üzüldüğünü söyledi. Kızı Ada’nın ve çölyaklı diğer çocukların böyle bir şansı olmadığını belirten Anne Yörükseven, kızının beslenme çantasını her gün özenle kendisi hazırladığını, Ada'nın favorisinin ise glütensiz kurabiye olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.