El emeğinden iş hayatına

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan sepet örücülüğü kursunda eğitim alan kadınlar, geri dönüştürülebilir atıklardan ürettikleri ürünlerden gelir elde ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açtığı çeşitli kurslar ile ilçe sakinlerine yeni meslekler edinme imkânı sağlıyor. Kurslarda eğitim alan kadınlar, aynı zamanda ürettikleri ürünlerden gelir elde ediyor. KONSEM bünyesinde açılan 35 branştan biri olan sepet örücülüğü kursunda, kursiyerlerin özellikle geri dönüştürülebilir atıkları kullanarak ürettikleri ürünler dikkat çekiyor. Kursiyerler, kâğıt, mısır koçanı ve palmiye gibi atıklardan ürettikleri avizeler, ekmek sepetleri, çamaşır sepetleri, çantalar, hasır sehpalar ve çeşitli ev dekoratif ürünlerinden elde ettikleri gelirlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ekim ayından bu yana devam eden kurslarda üretilen sepet çeşitleri, 912 Haziran arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak ‘Yıl Sonu Sergisi’nde’ görücüye çıkacak.



“Emeğimizi kazanca çeviriyoruz”

El sanatları eğitmeni Nesrin Yeşiltoral, Ekim ayından bu yana haftanın iki günü eğitimlerinin devam ettiğini belirtti. Eğitimlere hasır ve sepet üretimi ile başladıklarını söyleyen Yeşiltoral, mısır koçanı, gazete ve palmiyeler gibi geri dönüştürülebilir atıklardan da ürün elde ettiklerini ifade etti. Kurslarda atıkları kullanarak ekmek sepetleri, çamaşır sepetleri, avizeler, hasır sehpalar ve çeşitli dekoratif ev ürünler ürettiklerini belirten Yeşiltoral, “Ürünlerimizin sosyal medyada tanıtımını da yaparak emeğimizi kazanca çeviriyoruz’’ dedi. Konyaaltı Belediyesi kurslarına katılarak sosyalleştiğini belirten kursiyer Emine Yağız ise, “Söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bu kurslar hepimiz için çok olumlu oluyor. Sosyalleşiyoruz. Birbirimizle kaynaşıyoruz. Yeni yöntemler öğreniyoruz. Hocalarımız da destekliyor bunu. Böyle bir imkânın sunulması bizi çok mutlu ediyor. Sadece mesleki olarak değil, psikolojimize de pozitif etkileri oluyor. Hayata dönüyoruz’’ dedi.



“Burada meslek ediniyoruz”

KONSEM bünyesinde gerçekleşen kurslara katılarak meslek edindiğini, bu durumu da kazanca çevirdiğini belirten kursiyerlerden Esra Şahin, aynı kursta birlikte eğitim aldıkları arkadaşıyla stant açarak, ürünlerinden gelir elde ettiklerini belirtti. Şahin, ‘’Standımızda bir yandan üretim yaparken, diğer yandan ise ürün satışı yapıyoruz. Bu, insanların çok hoşuna gidiyor. Çünkü görerek almak başka bir şey. El yapımı olduğunu da görmüş oluyorlar. Şimdilik iyi gidiyor. Karlı gidiyor. Kadınlarımız çekinmesinler. Bu kurslara katılıp rahatlıkla meslek edinebilirler’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.