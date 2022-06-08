Vali Yazıcı, Alanya’yı dinledi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili ve ALTİD Yönetim Kurulu üyeleri Servet Şakiroğlu, Şükrü Cimrin ve Şevki Taç, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Yapılan ziyarette genel turizm değerlendirmesi, tanıtım çalışmaları, Syedra Antik Kenti çalışmaları, doluluk oranları, rezervasyonlar, bölge ve dünya turizmindeki son gelişmeler görüşüldü. Başkan Sili, 14 Haziran’da Alanya’da ALTİD tarafından organize edilecek Alanya Turizm Kokteyli’ne Vali Yazıcı’yı davet etti.

ALTİD heyeti aynı gün içerisinde Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle de temaslarda bulundu.

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