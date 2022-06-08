Kepez’de hasar gören yollar düzeltiliyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ünsal Mahallesi’nde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri ekipleri saha denetimleri sırasında tespit ettikleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda deforme olan ve hasar gören yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Ünsal Mahallesi’nde tespiti yapılan sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarına başlandı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince; 5102, 5120, 5109, 5122, 5098, 5049, 5139, 5115, 5112, ve 5110 No’lu sokaklarda yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları sürüyor. İş makinesi ile tespit edilen yollarda kot uygulaması ile yolun yüksekliği ayarlanıyor. Dolgu malzemesi ve asfalt malzemesi serilen yol asfalt dökümüne hazır hale getiriliyor.

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