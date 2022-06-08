Alanya’nın Yörük oyunlarına hayat verecek protokol imzalandı

Alanya Belediyesi, Alanya kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmaları çerçevesinde Yörük oyunlarının canlandırılması hususunda Alanya Kaymakamlığı’nda protokol imzalandı.

Alanya Belediyesi, Alanya’da Yörük kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması hususunda çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Alanya Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak tarafından kaleme alınan Alanya Belediye Yayınları tarafından basımı yapılan Alanya Yöresi Yörük Oyunları kitabı Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde Alanya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin işbirliğinde yeniden hayat bulacak.



İmzalar Yörük oyunlarını yaşatmak için atıldı

Geliştirilen proje, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ve Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak’ın katılımıyla imzalanan protokol ile birlikte resmen başlamış oldu.



11 pilot okulda eğitim verilecek

Proje çerçevesinde Sedat Çolak tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 11 okulda öğretmenlere ve öğrencilere Yörük oyunlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verilecek. Eğitimlerle Börü, Elek, Kemik Kırtık, Köle Kapmaca, Tamga (Damga), Uçan Koçan, Terzi, Aksır, Zincir Kırma, Liko (Gübbük) ve Gübüdük gibi 11 farklı Yörük oyunu yeniden hayat bulacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından oyunlar, vatandaşların katılımıyla yeniden canlandırılacak.

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