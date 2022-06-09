Zili: ''Dikkat tatil saçınızı yıpratmasın''

Londra’da yaşayan ve saç tasarım hizmeti veren ünlü Kuaför Samet Zili, ''Deniz, kum, güneş mevsimi geldi. Şimdi tatil zamanı. Ancak siz serin suların ve güneş banyosunun tadını çıkarırken, saçlarınız fena halde yıpranabilir'' diyerek uyarılarda bulundu.

Kuaför Samet Zili, güneş, deniz ve havuzun yıpratıcı etkilerini en aza indirmek için neler yapılması gerektiğini ifade etti. Tatil sezonu açılmasıyla güneşli günlerin tadını havuz ve denizde çıkarmak isteyenler, soluğu tatil beldelerinde almaya başladığını belirten Kuaför Samet Zili, ''Havuzlarda, zararlı organizmaları temizlemek için klor kullanılır. Bu madde saçlar için zararlıdır. Denizdeki aşırı tuz miktarı ve güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, hatta duş aldığımız suyun içindeki kireç oranı bile saçlarımızın kurumasına yol açar. Bu nedenle tatil sırasında saçlar epey yıpranır” dedi.



“En güzel önlem bone kullanmak”

Tatilin yıpratıcı etkilerinin bazı önlemlerle azaltılabileceğini belirten Zili , saç sağlığına önem verenlere yüzerken bone kullanmalarını önerdi. Zili, '''En güzel önlem, yüzerken bone kullanmaktır. Bone, havuz ve deniz suyunun saçlara verdiği zararı en aza indirir. Ama pek çok kişi bone kullanmaktan hoşlanmaz. Suya girmeden önce saçları ıslatmak, yani duş almak da işe yarayan bir yöntem. Saçı ıslatmak, klorla temasını en aza indirir. Ayrıca yüzerken saçları topuz ya da örgü yapmak da saçların suyla temasını azaltacaktır'' şeklinde konuştu.



“Çıkar çıkmaz şampuanla yıkayın”

Sudan çıkar çıkmaz tekrar duş alınması gerektiğini belirten Samet Zili, şöyle devam etti:

''Sudan çıktıktan hemen sonra şampuanla duş almak, saçı klor ve tuzdan arındırır. Normalde saçın her gün şampuanla yıkanmasını önermem, ancak her gün yüzenlerin şampuan kullanması gerekiyor. Bir de saçların uçları kolay kırıldığı için bakım kremi kullanmakta fayda var. Tatilde kurutma, fön ve maşa gibi işlemlerden mümkün olduğunca uzak durun.''



“Geceleri değerlendirin”

Tatilde saçları ihmal etmenin saça kalıcı zararlar verebileceğine dikkat çeken Samet Zili, bakım için en azından gece vakitlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ''Akşamları besleyici saç kremleri sürmek, saçların gece boyu onarılmasını sağlayacaktır. Mümkünse haftada bir veya iki defa saç maskesi yapılmasını da öneririm. Bunun için illa pahalı ürünler alınmasına gerek yok. Doğal malzemeleri, örneğin zeytinyağı veya doğal içerikli hindistan cevizi yağını saçlara sürüp birkaç saat bekletmek, saçlara kaybettiği canlılığı ve parlaklığı yeniden kazandıracaktır. Mümkünse bir uzmana keratin bakımı yaptırmak da saçı yeniden sağlığına kavuşturacaktır'' diye konuştu.

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