Modern balık hali Manavgat’ın hizmetinde

Eski ve kullanışsız olması nedeniyle Manavgat Belediyesi tarafından yeniden tasarlanarak kente kazandırılan balık hali, modern yüzüyle vatandaşların beğenisini topluyor

Manavgat Belediyesi tarafından yeniden tasarlanarak hizmete giren modern balık hali, vatandaşlardan ve işletme sahiplerinden tam not aldı. Belediye ekiplerince çevre düzenleme çalışması ve yeşil alan miktarının da artırıldığı modern balıkhane, ticari faaliyeti kolaylaştırmak amacıyla 4 blok şeklinde tasarlandı. A blokta 4 adet satış ve pişirme ünitesi, B blokta 8 adet pişirme ünitesi, C blokta 8 adet satış ve market ünitesi, D blokta ise 2 adet restoran yer alıyor. Hijyen şartlarının da önemsendiği projede, mahalle sakinlerinin sıklıkla şikâyet ettiği koku, alt yapı ve üst yapı sorunları da ortadan kaldırıldı.



Bölgeye hareketlilik geldi

Eski kullanışsız ve köhne yapısının ticari faaliyeti olumsuz yönde etkilediğini ve bölgenin atıl durumda olduğunu belirten vatandaşlar, yeni balık hali projesinin bölgeyi canlandırdığını dile getirdi. İşletme sahipleri, “Manavgat Belediyemizin yapmış olduğu modern balıkhane projesi ile hem balıkçılık sektörü ivme kazandı hem de bölgemize hareketlilik geldi. Vatandaşlarımızın da buraya mutlaka uğramalarını ve böylesine güzel bir ortamı görmelerini arzu ediyoruz. Ailelerimizin gönül rahatlığıyla gelip hizmet alabileceği bir yere sahip olduk. Çalışmalarından ve katkılarından dolayı Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’e de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.



“Her kesime hitap ediyor”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Modern Balık Hali projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha modern ve işlevsel hale geldiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Belediyemizce yeniden tasarlayarak kentimize kazandırdığımız modern balık halimizde vatandaşlarımız Manavgat Irmağının eşsiz güzelliğinde gönüllerince hem balıklarını yiyebiliyor hem keyifli vakit geçirebiliyor, aileleriyle birlikte daha kaliteli bir hizmet alıyor. Her kesime hitap eden bölgemiz, yeni bir kimlik kazandı. Manavgat’ımıza artı değer katacak tüm çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Halkımıza ve kentimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

