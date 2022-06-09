Jandarmadan öğretmen ve öğrencilere dağcılık eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) projesi çerçevesinde ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine jandarma ekipleri tarafından dağcılık eğitimi verildi.

Antalya Valiliği ASİST projesi bünyesinde Aksu Güloluk Ortaokulunun 35 öğrencisi ve 3 öğretmenine dağcılık eğitimi verildi. Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi Likya yolunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı tarafından verilen eğitimde, yürüyüş, tırmanış, düğüm ve çadır kurmak gibi konular işlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.