Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı

FT Antalyaspor, Göztepe’den ayrılan orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu’yu transfer etti.
FT Antalyaspor, Göztepe ile yollarını ayıran 31 yaşındaki orta saha oyuncusu oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten "Hoş Geldin Soner Aydoğdu” mesajıyla paylaşılan açıklamada, “Kulübümüz Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızıbeyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Daha önce İstanbulspor'dan ayrılan kaleci Alperen Uysal'ı kadrosuna katan kırmızıbeyazlılar, 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe’de geçen sezon 35 maça çıkan Soner Aydoğdu, 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
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